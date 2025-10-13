Ассоциация ветеранов СВО Калмыкии обратилась в Народный фронт с просьбой сохранить возможность участникам спецоперации работать в такси.

Об этом сообщил ветеран СВО, депутат ЭГС Николай Чумудов. С 1 марта 2026 года на таком пассажирском транспорте смогут работать только автомобили, соответствующие требованиям локализации. Многие бойцы, вернувшиеся домой позже установленного срока, формально потеряют право легально работать в такси, владея собственными машинами.

В письме отмечается, что таксомоторы являются одной из наиболее доступных форм заработка для ветеранов после возвращения к гражданской жизни. Многие из них лишаются возможности подрабатывать на своих автомобилях.

Ветераны СВО просят сохранить право официально работать на своих машинах, включая те, что были куплены до принятия закона, и разрешить вступление в реестр водителей такси в любое время.

Фото: Николай Чумудов