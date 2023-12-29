Сегодня православные верующие встречают Крещенский сочельник

Это вечер-приготовление перед большим православным праздником – Богоявление Господне или Крещение. Принадлежит к числу двунадесятых и завершает период рождественских праздников. В этот день верующие вспоминают о том, как в возрасте 30 лет Иисус Христос из Галилеи пришел к реке Иордан и принял крещение водою от Иоанна Предтечи.

Сегодня в Казанском кафедральном соборе состоятся праздничные богослужения. Священнослужители будут читать молитвы и освящать воду.