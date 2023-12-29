Вот уже вторую неделю в Калмыкии морозы и это непростое время и для братьев наших меньших

Ребята из Движения Первых в Городовиковском районе развесили на территории городского парка кормушки для птиц, которые соорудили своими руками. Главная задача акции – привлечь внимание к проблемам пернатых, зимующих и гнездящихся на территории городов и других населённых пунктов, а также вовлечь детей в работу по охране и защите птиц.

Фото: Движение Первых | Республика Калмыкия