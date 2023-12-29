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18 января, 10:10
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Вот уже вторую неделю в Калмыкии морозы и это непростое время и для братьев наших меньших

Вот уже вторую неделю в Калмыкии морозы и это непростое время и для братьев наших меньших

Ребята из Движения Первых в Городовиковском районе развесили на территории городского парка кормушки для птиц, которые соорудили своими руками. Главная задача акции – привлечь внимание к проблемам пернатых, зимующих и гнездящихся на территории городов и других населённых пунктов, а также вовлечь детей в работу по охране и защите птиц.

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Фото: Движение Первых | Республика Калмыкия

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