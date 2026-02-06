8 февраля, 14:28
 1 °C
91,05
77,05
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
8 февраля, 11:15
НовостиСобытие

Сегодня — День российской науки.

Сегодня — День российской науки.

Это праздник людей творческого труда, чья деятельность стала символом духовной свободы и развития личности. Россия занимает восьмое место в мире по объёму научных исследований и разработок.

Как отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, отечественная наука укрепляет свои позиции: растёт число молодых исследователей, увеличивается финансирование отрасли. Учёные вносят вклад в достижение технологического суверенитета — цели, поставленной президентом.

Продолжается развитие научной инфраструктуры: в Новосибирске готовится к запуску установка класса «мегасайенс», которая откроет новые возможности для передовых исследований.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия