Сегодня — День российской науки.

Это праздник людей творческого труда, чья деятельность стала символом духовной свободы и развития личности. Россия занимает восьмое место в мире по объёму научных исследований и разработок.

Как отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, отечественная наука укрепляет свои позиции: растёт число молодых исследователей, увеличивается финансирование отрасли. Учёные вносят вклад в достижение технологического суверенитета — цели, поставленной президентом.

Продолжается развитие научной инфраструктуры: в Новосибирске готовится к запуску установка класса «мегасайенс», которая откроет новые возможности для передовых исследований.