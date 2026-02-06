8 февраля, 14:28
 1 °C
91,05
77,05
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
8 февраля, 11:17
НовостиСобытие

ФСБ России задержала подозреваемого в покушении на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева.

По данным ведомства, киллер совершил нападение в Москве, после чего скрылся с места преступления, выбросил оружие и покинул город на общественном транспорте.

Главный подозреваемый, Любомир Корб 1960 года рождения, был экстрадирован в Россию из Дубая. Также в рамках уголовного дела установлены двое предполагаемых пособников. Один из них задержан в Москве, вторая фигурантка, по данным следствия, скрывается на территории Украины.

Генерал-лейтенант Алексеев после ранения находится в тяжёлом состоянии в больнице. Уголовное дело расследуется по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия