ФСБ России задержала подозреваемого в покушении на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева.

По данным ведомства, киллер совершил нападение в Москве, после чего скрылся с места преступления, выбросил оружие и покинул город на общественном транспорте.

Главный подозреваемый, Любомир Корб 1960 года рождения, был экстрадирован в Россию из Дубая. Также в рамках уголовного дела установлены двое предполагаемых пособников. Один из них задержан в Москве, вторая фигурантка, по данным следствия, скрывается на территории Украины.

Генерал-лейтенант Алексеев после ранения находится в тяжёлом состоянии в больнице. Уголовное дело расследуется по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия.