НовостиСобытие

С дропперов взыскали деньги обманутой пенсионерки из Калмыкии

Двое посредников из Татарстана и Саратова, получивших средства 58-летней жительницы села Садовое, обязаны вернуть 580 тысяч рублей. Потерпевшая под влиянием мошенников перевела деньги на чужие банковские карты, после чего факт поступления средств на счета ответчиков был подтверждён в ходе расследования уголовного дела. У получателей не имелось законных оснований для удержания, поэтому прокурор Сарпинского района обратился в суды по месту жительства дропперов. Исковые требования удовлетворены в полном объёме: с ответчиков взыскана сумма неосновательного обогащения и проценты за пользование чужими денежными средствами.

Фото: Прокуратура Республики Калмыкия

