Росавиация ограничила полёты на юге и в центре России до 3 декабря

"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 03 декабря 2022 года 03:45 по московскому времени.



Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.", — говорится в сообщении ведомства.