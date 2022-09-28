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25 ноября, 10:32
Новости

Росавиация ограничила полёты на юге и в центре России до 3 декабря

Росавиация ограничила полёты на юге и в центре России до 3 декабря

"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 03 декабря 2022 года 03:45 по московскому времени.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.", — говорится в сообщении ведомства.

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