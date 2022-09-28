Сегодня в администрации Элисты состоялись публичные слушания по первому чтению столичного бюджета

Доходы бюджета в 2023 году достигнут более четырех с половиной миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Элистинского городского собрания. Бюджет города на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов сформирован по программно-целевым расходам с целью концентрации бюджетных ресурсов на приоритетных направлениях расходов.



Основу бюджета составляют 9 муниципальных программ города Элисты, мероприятия которых охватывают все основные направления социально-экономического развития города.

Участники слушаний рекомендовали проект к рассмотрению. Затем его рассмотрит комиссия по бюджету, финансам и налоговой политике. В случае его одобрения, документ представят на сессии горсобрания.