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25 ноября, 10:03
Новости

Сегодня в Элисте стартует ежегодный театральный фестиваль "МанджиевФест"

Сегодня в Элисте стартует ежегодный театральный фестиваль "МанджиевФест"

В этом году он приурочен к юбилею калмыцкого режиссера Бориса Манджиева. Начнется он с презентации его авторской книги "Спектакли, дети мои…" в Национальной библиотеке им. Амур-Санана.

Вечером зрители увидят первый спектакль "Свадьба кочевников". Его представят артисты Национального музыкально-драматического театра Тывы имени Кок-Оола.

Также спектакли, поставленные Манджиевым, представят театральные коллективы из Чувашии, Дагестана, Горного Алтая и Мордовии.

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