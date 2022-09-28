Сегодня в Элисте стартует ежегодный театральный фестиваль "МанджиевФест"

В этом году он приурочен к юбилею калмыцкого режиссера Бориса Манджиева. Начнется он с презентации его авторской книги "Спектакли, дети мои…" в Национальной библиотеке им. Амур-Санана.



Вечером зрители увидят первый спектакль "Свадьба кочевников". Его представят артисты Национального музыкально-драматического театра Тывы имени Кок-Оола.



Также спектакли, поставленные Манджиевым, представят театральные коллективы из Чувашии, Дагестана, Горного Алтая и Мордовии.