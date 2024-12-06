Полиция Калмыкии в Кетченеровском районе раскрыла кражу 30 овец.

62-летний чабан отбил от отары 30 голов овец, принадлежащих организации Кетченеровского района. Часть, из которых он продал. Ущерб составил 150 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции МВД «Сарпинский» было установлено лицо, причастное к преступлению, а сам он задержан. В настоящее время материалы по данному делу направлены в следственные органы для проведения процессуальных проверок.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: МВД Калмыкия