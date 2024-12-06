В МФЦ Республики Калмыкия можно получить усиленную квалифицированную электронную подпись в мобильном приложении «Госключ».

Приложение «Госключ» позволит жителям республики бесплатно получать сертификаты усиленной квалифицированной электронной подписи. Для этого надо пройти очную идентификацию в целях получения сертификата.

Это значительно упростит процесс взаимодействия с государственными органами, так как пользователи смогут создавать, хранить и применять ключи электронной подписи прямо на своих мобильных устройствах.

Внедрение данного проекта поможет улучшить качество государственных услуг и повысить доверие населения к электронным сервисам.

Фото: Правительство Республики Калмыкия