Делегация из Калмыкии приняла участие в состоявшемся международном форуме гражданского участия - #МЫВМЕСТЕ-2024.

В делегации республики представители "серебряных" волонтеров, добровольческих организаций, ресурсных центров, НКО и студенческих волонтерских отрядов.

В деловой части форума активно обсуждались вопросы, связанные с волонтерством, поддержкой бойцов СВО и их семей, а также жителей приграничных территорий. Делегаты из Калмыкии вступили в реестр доноров костного мозга, участвовали в экскурсиях и, конечно же, завели новые знакомства с единомышленниками.

Участники форума посетили уникальный медицинский центр ПЭТ-технологий и многопрофильный медицинский центр К+31 «Запад», где познакомились с передовыми методами диагностики и лечения онкологических заболеваний.

Мероприятие проходило при поддержке Дирекции Всемирного фестиваля молодёжи, Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых». Титульный партнёр — Государственная корпорация «Росатом».

Фото: Правительство Республики Калмыкия