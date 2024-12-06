9 декабря, 11:25
 -1 °C
106,3
99,42
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
9 декабря, 10:38
НовостиМолодёжная политикаСобытие

Делегация из Калмыкии приняла участие в состоявшемся международном форуме гражданского участия - #МЫВМЕСТЕ-2024.

Делегация из Калмыкии приняла участие в состоявшемся международном форуме гражданского участия - #МЫВМЕСТЕ-2024.

В делегации республики представители "серебряных" волонтеров, добровольческих организаций, ресурсных центров, НКО и студенческих волонтерских отрядов.

В деловой части форума активно обсуждались вопросы, связанные с волонтерством, поддержкой бойцов СВО и их семей, а также жителей приграничных территорий. Делегаты из Калмыкии вступили в реестр доноров костного мозга, участвовали в экскурсиях и, конечно же, завели новые знакомства с единомышленниками.

Участники форума посетили уникальный медицинский центр ПЭТ-технологий и многопрофильный медицинский центр К+31 «Запад», где познакомились с передовыми методами диагностики и лечения онкологических заболеваний.

Мероприятие проходило при поддержке Дирекции Всемирного фестиваля молодёжи, Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых». Титульный партнёр — Государственная корпорация «Росатом».

Фото: Правительство Республики Калмыкия

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия