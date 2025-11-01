На площади Казанского кафедрального собора в Элисте состоялся праздничный концерт «Под покровом Богородицы».

Мероприятие было приурочено к Престольному празднику храма и Дню народного единства.

С поздравлениями к жителям многонациональной республики обратились архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан и Глава региона Бату Хасиков. В своих выступлениях они подчеркнули важность межконфессионального согласия и единства народов России.

Фото: Агентство по делам молодёжи Калмыкии