4 ноября, 23:11
 7 °C
93,38
80,89
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
4 ноября, 19:59
НовостиСобытие

На площади Казанского кафедрального собора в Элисте состоялся праздничный концерт «Под покровом Богородицы».

На площади Казанского кафедрального собора в Элисте состоялся праздничный концерт «Под покровом Богородицы».

Мероприятие было приурочено к Престольному празднику храма и Дню народного единства.

С поздравлениями к жителям многонациональной республики обратились архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан и Глава региона Бату Хасиков. В своих выступлениях они подчеркнули важность межконфессионального согласия и единства народов России.

Фото: Агентство по делам молодёжи Калмыкии

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия