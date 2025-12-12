На «Госуслугах» теперь можно «запланировать» ребёнка
Появился новый сервис для семей — «Планирование и рождение ребёнка». Он помогает быстро оформить самые важные документы и получить помощь от государства.
С его помощью можно:
•Зарегистрировать рождение ребенка и получить свидетельство.
•Прописать малыша по месту жительства.
•Узнать о всех положенных льготах и пособиях и подать на них заявление прямо на портале.
Вся информация собрана в удобном цифровом навигаторе. А СНИЛС и полис ОМС новорождённому присвоят автоматически.