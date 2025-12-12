14 декабря, 16:43
13 декабря, 10:14
НовостиСобытие

На «Госуслугах» теперь можно «запланировать» ребёнка

Появился новый сервис для семей — «Планирование и рождение ребёнка». Он помогает быстро оформить самые важные документы и получить помощь от государства.

С его помощью можно:

•Зарегистрировать рождение ребенка и получить свидетельство.

•Прописать малыша по месту жительства.

•Узнать о всех положенных льготах и пособиях и подать на них заявление прямо на портале.

Вся информация собрана в удобном цифровом навигаторе. А СНИЛС и полис ОМС новорождённому присвоят автоматически.

