На «Госуслугах» теперь можно «запланировать» ребёнка

Появился новый сервис для семей — «Планирование и рождение ребёнка». Он помогает быстро оформить самые важные документы и получить помощь от государства.

С его помощью можно:

•Зарегистрировать рождение ребенка и получить свидетельство.

•Прописать малыша по месту жительства.

•Узнать о всех положенных льготах и пособиях и подать на них заявление прямо на портале.

Вся информация собрана в удобном цифровом навигаторе. А СНИЛС и полис ОМС новорождённому присвоят автоматически.