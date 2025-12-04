6 декабря, 17:09
 3 °C
88,7
76,09
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
6 декабря, 13:38
НовостиСобытие

Ежегодные ритуалы продления годов, которые проводятся в преддверии национального праздника Зул, продолжаются.

Ежегодные ритуалы продления годов, которые проводятся в преддверии национального праздника Зул, продолжаются.

В этом году он отмечается 14 декабря — день, когда каждый представитель калмыцкого народа становится старше на год. Самое главное, этот праздник тесно связан с Великим ламой Цонкапой, Зуңква гегән.

В главном буддийском храме Калмыкии, Центральном хуруле, в этот день пройдут два праздничных молебна: с 9:00 до 11:30 – ритуал «Тысяча подношений ламе Цонкапе», а с 14:00 до 15:30 – ритуал почитания Учителя «Лама Чопа».

По традиции, в Зул совершается обход вокруг храма с пением мантры «Мигзм» и возжиганием множества лампадок. Начало в 15:30.

Фото: Калмыцкий Хурул

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия