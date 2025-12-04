Ежегодные ритуалы продления годов, которые проводятся в преддверии национального праздника Зул, продолжаются.

В этом году он отмечается 14 декабря — день, когда каждый представитель калмыцкого народа становится старше на год. Самое главное, этот праздник тесно связан с Великим ламой Цонкапой, Зуңква гегән.

В главном буддийском храме Калмыкии, Центральном хуруле, в этот день пройдут два праздничных молебна: с 9:00 до 11:30 – ритуал «Тысяча подношений ламе Цонкапе», а с 14:00 до 15:30 – ритуал почитания Учителя «Лама Чопа».

По традиции, в Зул совершается обход вокруг храма с пением мантры «Мигзм» и возжиганием множества лампадок. Начало в 15:30.

Фото: Калмыцкий Хурул