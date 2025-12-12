14 декабря, 16:45
12 декабря, 15:33
НовостиСобытие

В Национальном музее Калмыкии организована выставка «28-я армия в боях за освобождение Калмыкии».

Экспозиция подготовлена на основе материалов из фонда музея и панорамы «Сталинградская битва». Она рассказывает о подвиге солдат и офицеров 28-й армии, которые свыше 70 дней держали оборону в калмыцких степях, остановив наступление фашистских войск, стремившихся прорваться к Волге. Особый интерес у посетителей вызывает впервые демонстрируемая в музее форменная и повседневная одежда генерал-лейтенанта Василия Герасименко, командующего армией, чьим именем названа одна из улиц Элисты.

