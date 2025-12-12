Житель Элисты привлечён к ответственности за оскорбление религиозных символов в соцсетях.
В ходе мониторинга интернет-пространства сотрудники полиции выявили в одном из публичных пабликов комментарий, содержащий оскорбительные высказывания в отношении предметов религиозного почитания.
Проверка, проведённая Центром по противодействию экстремизму МВД по Республике Калмыкия, установила, что автором публикации является 23-летний житель Элисты. Молодой человек признал свою вину.
В отношении него составлен административный протокол.
Видео: МВД Калмыкия