Житель Элисты привлечён к ответственности за оскорбление религиозных символов в соцсетях.

В ходе мониторинга интернет-пространства сотрудники полиции выявили в одном из публичных пабликов комментарий, содержащий оскорбительные высказывания в отношении предметов религиозного почитания.

Проверка, проведённая Центром по противодействию экстремизму МВД по Республике Калмыкия, установила, что автором публикации является 23-летний житель Элисты. Молодой человек признал свою вину.

В отношении него составлен административный протокол.

Видео: МВД Калмыкия