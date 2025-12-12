Прокуратура Элисты утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 59-летнего местного жителя.

Он обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, 22 октября 2025 года обвиняемый, управляя автомобилем, совершил наезд на пешехода, переходившего улицу Бамб Цецг. В результате полученных травм потерпевший скончался в Республиканской больнице им. П. П. Жемчуева.

Прокуратура признала собранные доказательства достаточными для передачи дела в суд. Уголовное дело направлено в Элистинский городской суд для рассмотрения по существу.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия