Элистинский городской суд с участием присяжных заседателей единогласно признал доказанной вину местной жительницы в совершении убийства.

По версии следствия, в январе 2025 года в посёлке Аршан после совместного распития спиртного между женщиной и её сожителем возник бытовой конфликт. В ходе ссоры обвиняемая нанесла потерпевшему один удар ножом в область грудной клетки, от которого он скончался на месте. На основании вердикта присяжных судья в ближайшее время вынесет приговор в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия

