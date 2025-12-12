Калмыцкая зима близко, жителей предупреждают о резком ухудшении погоды.

Информацию распространил региональный МЧС. В выходные дни температура воздуха понизится. В большинстве районов пройдут небольшие и умеренные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Усилится западный ветер, местами его порывы достигнут 26 метров в секунду. Почти половина декабря оказалась на 2,5 градуса теплее нормы, и республика фактически находилась в состоянии глубокой осени. Вот что сообщает синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.