Прокуратура Республики Калмыкия утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трёх местных жителей.
Они обвиняются в мошенничестве и покушении на мошенничество с бюджетными средствами.
По данным следствия, в 2021 году предприниматели предоставили в региональное министерство сельского хозяйства подложные документы о фитомелиоративных работах по закреплению песков. В результате из федеральной целевой программы было похищено свыше 15 млн рублей.
Кроме того, в декабре 2023 года обвиняемые попытались получить ещё более 25 млн рублей субсидий на аналогичные работы, но их действия были своевременно пресечены правоохранительными органами.
Уголовное дело направлено в Элистинский городской суд для рассмотрения по существу.