14 декабря, 16:44
 -3 °C
93,56
79,73
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
12 декабря, 15:36
НовостиСобытие

Прокуратура Республики Калмыкия утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трёх местных жителей.

Прокуратура Республики Калмыкия утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трёх местных жителей.

Они обвиняются в мошенничестве и покушении на мошенничество с бюджетными средствами.

По данным следствия, в 2021 году предприниматели предоставили в региональное министерство сельского хозяйства подложные документы о фитомелиоративных работах по закреплению песков. В результате из федеральной целевой программы было похищено свыше 15 млн рублей.

Кроме того, в декабре 2023 года обвиняемые попытались получить ещё более 25 млн рублей субсидий на аналогичные работы, но их действия были своевременно пресечены правоохранительными органами.

Уголовное дело направлено в Элистинский городской суд для рассмотрения по существу.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия