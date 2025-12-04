Минцифры обновило "белый список" ресурсов, которые будут доступны при отключении мобильного интернета по соображениям безопасности.
Смотрите наши видео на YouTube!
В перечень вошли ресурсы:
•Центрального банка;
•операторов связи "Сбермобайл", "Т-Мобайл" и "Эр-Телеком";
•платформы "Россия — страна возможностей";
•сервиса "Домклик";
•охранной системы "Цезарь Сателлит";
•системы "Молодёжь России" и проекта "Твой ход".
Также в список включили сайты ряда региональных администраций, социально значимые сервисы ряда регионов, сайты агентства ТАСС, газеты "Известия" и онлайн-кинотеатр Okko.