6 декабря, 13:40
НовостиСобытие

Минцифры обновило "белый список" ресурсов, которые будут доступны при отключении мобильного интернета по соображениям безопасности.

В перечень вошли ресурсы:

•Центрального банка;

•операторов связи "Сбермобайл", "Т-Мобайл" и "Эр-Телеком";

•платформы "Россия — страна возможностей";

•сервиса "Домклик";

•охранной системы "Цезарь Сателлит";

•системы "Молодёжь России" и проекта "Твой ход".

Также в список включили сайты ряда региональных администраций, социально значимые сервисы ряда регионов, сайты агентства ТАСС, газеты "Известия" и онлайн-кинотеатр Okko.

