Мост дружбы и поэзии объединил школьников Луганской Народной Республики и Калмыкии.

В рамках федерального проекта "Лица дружбы" в честь 225-летия со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина состоялся телемост, в котором шестиклассники Нижненагольчикской средней школы им. В. Шевченко ЛНР и Городовиковской многопрофильной гимназии им. Б. Городовикова Калмыкии провели Пушкинские чтения.

Неувядаемая, великолепная «Сказка о царе Салтане» открыла детям дверь в удивительный мир поэзии, к великому наследию гениального Александра Пушкина.

Ученики Нижненагольчикской школы перевоплотились в героев сказки, погрузившись в мир литературного искусства. А юные гимназисты из Городовиковска постарались передать атмосферу того времени, воссоздав рабочее место поэта.