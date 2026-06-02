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3 июня, 16:28
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История стойкости: волчонок с повреждённой спиной выжил и вырос в калмыцкой степи

В июне 2022 года фотоловушка у артезиана зафиксировала маленького волчонка с травмой спины. Три года зверь не попадал в объективы, и сотрудники заказника решили, что он не выжил. Однако в 2025 году тот же волк снова появился на снимках — уже повзрослевший, активный и держащийся в стае. В 2026 году он неоднократно попадал в кадр.

Позже фотоловушка засняла, как волк подходит к артезианской скважине, пьёт воду и даже ложится в неё. Возможно, прохлада помогает ему успокоить боль. Этот случай показывает удивительную способность диких животных к адаптации даже в самых сложных ситуациях.

Видео: ГБУ Астраханской области "Заказник "Степной" "

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