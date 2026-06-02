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3 июня, 16:26
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Как проверить подержанный автомобиль перед покупкой

Как проверить подержанный автомобиль перед покупкой

Для начала стоит попросить у продавца VIN-код и проверить его через Госуслуги (www.gosuslugi.ru/help/faq/s...). Сервис покажет данные о ДТП, числе владельцев, наличии залога или розыска. По госномеру через сервис Минтранса (sicmt.ru/fgis-taksi...) можно узнать, использовалась ли машина в такси или грузоперевозках.

Затем желательно осмотреть машину при ярком дневном свете. Толщиномером измеряют слой краски: нормальный показатель составляет 80–140 микрон. Если значения выше, автомобиль перекрашивали. Зазоры между крыльями, дверями, капотом и багажником должны быть одинаковыми с обеих сторон — разница указывает на участие в аварии. Стоит оценить состояние салона, проверить двигатель и провести тест-драйв. Определить реальное состояние машины и её пробег поможет также диагностика в независимом автосервисе.

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