14 апреля, 15:36
НовостиСобытие

Калмыцкий борец Арсланг Бурундаев вошёл в юношескую сборную России, завоевав бронзу на Первенстве страны.

Турнир проходил с 8 по 13 апреля в Ноябрьске на Ямале впервые и собрал свыше 600 участников из 73 регионов. В весовой категории до 64 кг, где соревновались 35 человек, включая действующего чемпиона Европы, победителей и призёров первенства России, Арсланг завоевал бронзу. В четвертьфинале он со счётом 2:0 выиграл у чемпиона Европы. Всего на пути к медали провёл 7 схваток, победив в шести и уступив только представителю Московской области.

Фото: ФЕДЕРАЦИЯ САМБО КАЛМЫКИИ

