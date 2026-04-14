Калмыцкий борец Арсланг Бурундаев вошёл в юношескую сборную России, завоевав бронзу на Первенстве страны.

Турнир проходил с 8 по 13 апреля в Ноябрьске на Ямале впервые и собрал свыше 600 участников из 73 регионов. В весовой категории до 64 кг, где соревновались 35 человек, включая действующего чемпиона Европы, победителей и призёров первенства России, Арсланг завоевал бронзу. В четвертьфинале он со счётом 2:0 выиграл у чемпиона Европы. Всего на пути к медали провёл 7 схваток, победив в шести и уступив только представителю Московской области.

