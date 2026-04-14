️В Черноземельском районе прекращены действия водительских прав у граждан с медицинскими противопоказаниями.

Прокуратура установила, что два местных жителя, состоящие на учёте в наркологическом и психоневрологическом диспансерах, имеют действующие водительские удостоверения, что создаёт реальную угрозу безопасности дорожного движения. Суд согласился с доводами надзорного ведомства и удовлетворил иски о прекращении действия прав до снятия граждан со специализированного медицинского учёта. Исполнение судебных актов находится на контроле прокуратуры.

