Калмыцкие спортсмены и в майские праздники продолжили покорять вершины
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В День Победы в Москве состоялся открытый турнир по художественной гимнастике «Майские грации». В нём приняли участие команды российской столицы и регионов.
Первое место заняла Лия Болдырева. Также воспитанница калмыцкой школы гимнастики завоевала приз зрительских симпатий.
А 10 мая на открытом турнире по самбо, который проходил в адыгейском ауле Тахтамукай Ашхуд Бамбаев выиграл золото в весовой категории до 45 килограммов