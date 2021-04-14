Калмыцкие спортсмены и в майские праздники продолжили покорять вершины

В День Победы в Москве состоялся открытый турнир по художественной гимнастике «Майские грации». В нём приняли участие команды российской столицы и регионов.

Первое место заняла Лия Болдырева. Также воспитанница калмыцкой школы гимнастики завоевала приз зрительских симпатий.

А 10 мая на открытом турнире по самбо, который проходил в адыгейском ауле Тахтамукай Ашхуд Бамбаев выиграл золото в весовой категории до 45 килограммов