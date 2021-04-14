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12 мая, 15:39
НовостиСпорт

Калмыцкие спортсмены и в майские праздники продолжили покорять вершины

Калмыцкие спортсмены и в майские праздники продолжили покорять вершины

В День Победы в Москве состоялся открытый турнир по художественной гимнастике «Майские грации». В нём приняли участие команды российской столицы и регионов. 

 Первое место заняла Лия Болдырева. Также воспитанница калмыцкой школы гимнастики завоевала приз зрительских симпатий. 

 А 10 мая на открытом турнире по самбо, который проходил в адыгейском ауле Тахтамукай Ашхуд Бамбаев выиграл золото в весовой категории до 45 килограммов

 

 

 

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