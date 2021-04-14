«The New York Times» рассказала о жизни калмыцких животноводов

Одно из самых влиятельных новостных изданий мира – «Нью Йорк Таймс» опубликовало материал, посвящённый степному субъекту России. Теперь о засухе, случившейся в Калмыкии в прошлом году, знает и заокеанский читатель.

Засуха, которая только усугубляет, и без того, сложную проблему опустынивания земель в Калмыкии - совсем не на пользу экономике субъекта, ведь наличие плодородных территорий напрямую связано с животноводством.