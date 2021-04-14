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12 мая, 16:20
НовостиРелигия

Сегодняшняя вечерняя луна завершает месяц Рамадан

Сегодняшняя вечерняя луна завершает месяц Рамадан

Одновременно с этим наступает второй по значимости мусульманский праздник - Ураза-байрам. Накануне верующие передали продуктовые наборы в честь завершения Рамадана многодетным, малообеспеченным семьям. 

 Так приверженцы ислама закрепляют строгий пост, который держали в течение месяца. Он подразумевает полный отказ от пищи в светлое время суток. 

 А Ураза-байрам - это торжество, словно колокол, оповещающий, что верующий справился с трудным испытанием во имя Всевышнего. 

 В преддверии праздника проводят уборку и готовят блюда. Также в этот день принято посещать родственников и дарить подарки.

 

 

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