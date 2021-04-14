Сегодняшняя вечерняя луна завершает месяц Рамадан

Одновременно с этим наступает второй по значимости мусульманский праздник - Ураза-байрам. Накануне верующие передали продуктовые наборы в честь завершения Рамадана многодетным, малообеспеченным семьям.

Так приверженцы ислама закрепляют строгий пост, который держали в течение месяца. Он подразумевает полный отказ от пищи в светлое время суток.

А Ураза-байрам - это торжество, словно колокол, оповещающий, что верующий справился с трудным испытанием во имя Всевышнего.

В преддверии праздника проводят уборку и готовят блюда. Также в этот день принято посещать родственников и дарить подарки.