Учёба в июне: станут ли летние каникулы короче?

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская предложила сократить летние каникулы в российских школах, сделав июнь учебным месяцем. Она отметила, что Россия — единственная страна, где школьные каникулы длятся целых три месяца.

"У родителей нет трёхмесячного отпуска, и всегда возникает вопрос: куда пристроить детей на всё лето", — пояснила омбудсмен.

По её мнению, учебный процесс фактически завершается в апреле, поскольку после майских праздников и аттестаций новые темы уже не изучаются. В июне она предлагает проводить занятия по творческим дисциплинам, что позволит решить проблему занятости детей и даст возможность для развития их способностей.