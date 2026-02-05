6 февраля, 13:40
6 февраля, 08:27
НовостиСобытие

Сегодня в Элисте состоится Республиканский турнир по волейболу среди девушек.

Мероприятие посвящено памяти ветерана спорта, детского тренера, 10-кратной чемпионки Калмыкии по волейболу Валентины Деевой. На протяжении многих лет она с полной самоотдачей работала с детьми, воспитывая не только сильных спортсменок, но и целеустремлённых, дисциплинированных и трудолюбивых личностей. Её любовь к волейболу, профессионализм и преданность делу навсегда останутся в сердцах воспитанников и коллег, отмечают в Федерации волейбола.

