❓Кто главный на перекрестке❓ Повторяем знаки приоритета

Когда светофоры гаснут, порядок на дороге зависит от Вашей дисциплины. Краткий гайд по знакам:

Главная дорога (2.1). Позволяет ехать первым. Нюанс: если главная дорога поворачивает (знак 8.13), на пересечении двух «главных» потоков действует правило «правой руки». Уступаем тому, кто справа.

Уступите дорогу (2.4). Обязывает пропустить тех, кто на главной. Полная остановка не требуется, если вы никому не мешаете.

Знак STOP (2.5). Остановка обязательна. Нужно зафиксировать полную неподвижность авто перед стоп-линией.

Светофор. Помните, что сигналы светофора важнее знаков приоритета. Если горит зеленый — знаки «Главная дорога» или «Уступите дорогу» игнорируются.

Сотрудники Госавтоинспекции Калмыкии напоминают, что соблюдение правил — это вопрос Вашей безопасности. Секундная остановка перед знаком STOP или взгляд в зеркало на главной дороге могут предотвратить трагедию. Берегите себя и своих близких.

#ГИБДД08 #Калмыкия #ПДД