Аэропорт Элисты начнёт принимать рейсы с 28 мая. Сообщила Росавиация
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Первый за 2 года самолет из степной столицы отправится в Подмосковный аэропорт Жуковский. Вопрос возобновления регулярных рейсов обсудил Глава Калмыкии Бату Хасикова с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым. Как отметил руководитель региона, планируется расширить авианаправления, чтобы можно было путешествовать с комфортом.
Работа по развитию инфраструктуры аэропорта, в том числе реконструкции взлетно-посадочной полосы, продолжится.