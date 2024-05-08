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13 мая, 10:33
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Аэропорт Элисты начнёт принимать рейсы с 28 мая. Сообщила Росавиация

Аэропорт Элисты начнёт принимать рейсы с 28 мая. Сообщила Росавиация

Первый за 2 года самолет из степной столицы отправится в Подмосковный аэропорт Жуковский. Вопрос возобновления регулярных рейсов обсудил Глава Калмыкии Бату Хасикова с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым. Как отметил руководитель региона, планируется расширить авианаправления, чтобы можно было путешествовать с комфортом.

Работа по развитию инфраструктуры аэропорта, в том числе реконструкции взлетно-посадочной полосы, продолжится.

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