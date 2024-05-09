Калмыкия занимает 60-е место в рейтинге регионов по вводу жилья

Об этом сообщают эксперты одного из информагентств по данным Росстата. Регионы проранжированы по объему ввода жилья на одного жителя в 2023 году. В Калмыкии этот показатель составил 0,532 кв. м общей площади жилья на человека. Всего же в республике по итогам прошлого года построено 142 тыс. кв. метров, что на 15% больше, чем в 2022-м.

При этом обеспеченность населения жильем (то есть общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя) - около 27 кв. м на человека. В числе лидеров рейтинга - Ленинградская и Тюменская области, Чечня. В аутсайдерах — Магаданская и Мурманская области, а также Чукотка.

Больше всего жилья в абсолютном выражении построили в Московской области, Краснодарском крае и Москве.