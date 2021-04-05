80-летняя история старейшего образовательного учреждения Калмыкии. Свой юбилей празднует городская школа №2

Открылась она в январе 1941 года. Это была самая современная, самая красивая школа, которой гордились не только ее ученики, но и все горожане. Таковой она остается до сих пор. Ее выпускники образовали целые династии, причем многонациональные.

Самый первый урок в далеком 41-ом году прошел зимой, в классе было холодно, старшеклассники грели чернила под рукой, чтобы можно было ими писать, но изнутри их грела радость, что учиться они будут в новых стенах. Так о своих впечатлениях рассказывали Татьяне Пугачевой первые ученики Средней общеобразовательной элистинской школы №2. Среди выпускников тех лет и ее мама, Мария Смолякова. Сама Татьяна училась здесь же и теперь преподает русский язык и литературу своим внукам. У Татьяны Петровны педагогический стаж исчисляется десятилетиями. Она отдала второй школе 56 лет.

А ее внучки Мила и Ксения – завели здесь много друзей. На основе класса, в котором учится Мила создали интернациональный клуб.

Именно в школе №2 можно увидеть настоящий пример дружбы народов. Среди учеников дагестанцы, цыгане, армяне, башкиры, татары, лезгины и даже одна девочка гречанка.

Всего в педагогический состав входит 41 человек, а школьников - 461 . Все они с гордостью несут имя своей школы, а выпускники основали свои гнезда во многих уголках столицы.