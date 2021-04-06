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24 апреля, 09:45
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Фестиваль тюльпанов уже сегодня ждет гостей

Фестиваль тюльпанов уже сегодня ждет гостей

Напомним, место проведения -  территория экостоянки Шатта в Целинном районе. Добраться туда можно на автобусах, курсировать они будут с площади Пагоды семи дней с 11 дня до 7 часов вечера, а билеты можно приобрести и на месте отправки, и у входа на экостоянку.

Программа опубликована на официальной странице Фестиваля.

Но, помимо обязательного соблюдения санитарных требований, стоит помнить еще одно условие: рвать тюльпаны–  запрещено! За это полагается штраф в размере от 2,5 тысяч рублей.

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