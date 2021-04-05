IT-компании региона смогут получить гранты на развитие проектов с использованием технологий искусственного интеллекта

В Калмыкии реализуется Федеральный проект в рамках Национальной программы «Цифровая экономика России»

В 2021 году СтартАпы и небольшие IT-компании смогут получить гранты на развитие проектов с использованием технологий искусственного интеллекта. Как пояснил профильный министр Алексей Этеев, претендовать на них могут как малые предприятия, так и физические лица.

Для отбора будут важны новизна разработки и эффективность предлагаемых решений, перспективность внедрения и коммерческой реализации продукта.