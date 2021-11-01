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6 декабря, 10:56
НовостиГород

10 новых газелей выйдут на маршрутные линии Элисты

10 новых газелей выйдут на маршрутные линии Элисты

Глава столичной администрации осмотрел производственные базы предприятий Элистагортранс, ЭлистаАвтодор и Городского зеленого хозяйства, сообщает его пресс – служба. В эти дни там готовят 10 новых газелей, которые в скором времени выйдут на маршруты. А в Горзеленхозе проверили готовность к работе в зимний период. Спецтехника полностью переоборудована для работы в холода. Подготовлен запас ГСМ и противогололёдных материалов, сформированы дежурные бригады.

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