10 новых газелей выйдут на маршрутные линии Элисты

Глава столичной администрации осмотрел производственные базы предприятий Элистагортранс, ЭлистаАвтодор и Городского зеленого хозяйства, сообщает его пресс – служба. В эти дни там готовят 10 новых газелей, которые в скором времени выйдут на маршруты. А в Горзеленхозе проверили готовность к работе в зимний период. Спецтехника полностью переоборудована для работы в холода. Подготовлен запас ГСМ и противогололёдных материалов, сформированы дежурные бригады.