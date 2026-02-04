Зимовка скота в Калмыкии проходит в штатном режиме.

В республике преодолели экватор зимнего стойлового периода. На контроле — более 440 тысяч условных голов КРС.

Специалисты Минсельхоза ведут мониторинг хода кампании в хозяйствах. Они посетили племрепродуктор в Приютненском районе, где содержится 2,5 тысячи овец и более 1,5 тысячи коров и быков. Животные в упитанности выше средней, а это результат своевременной заготовки и достатка кормов.

Ключевой этап — весенний отёл. Он начнётся в марте. В хозяйствах идёт подготовка: проводят дезинфекцию и чистку сельхозпомещений, закупают ветеринарные препараты. Сохранение поголовья скота и здоровый приплод — залог стабильности отрасли и продовольственной безопасности региона.

Видео: Министерство сельского хозяйства Калмыкии