Жителям поселка Чолун-Хамур Ики-Бурульского района станет доступен мобильный интернет

В 2021 году в рамках федерального проекта по устранению цифрового неравенства поселок вошел в число лидеров, участвовавших в голосовании по подключению к мобильному интернету. На этом этапе в рамках реализации федерального проекта выполняются работы по строительству станции сотовой связи.



Свою работу она начнет в марте текущего года. До конца текущего года сигнал сотовой связи, появится в остальных населенных пунктах Калмыкии, попавших по итогам голосования 2021 и 2022 годов в проект.