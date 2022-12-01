20 января, 10:52
Калмыцкий государственный театр кукол "Джангар" представит зрителю первый спектакль в этом году
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Это будет долгожданная "Золушка". Сказка Шарля Перро о доброй, красивой девушке, завоевавшей сердце принца, понравится как детям, так и взрослому зрителю. Представление состоится уже завтра, в 12 часов дня.
Это будет долгожданная "Золушка". Сказка Шарля Перро о доброй, красивой девушке, завоевавшей сердце принца, понравится как детям, так и взрослому зрителю. Представление состоится уже завтра, в 12 часов дня.
Фото из соцсетей Калмыцкого государственного театра кукол "Джангар"