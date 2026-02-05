6 февраля, 18:53
НовостиСобытие

Жертвы нападения собак появились в Калмыкии уже за один месяц нового года.

Тревожна и статистика за прошлый: за помощью к докторам обратились свыше 300 пострадавших от укусов четвероногих. Это побудило законодателей «взять ситуацию на короткий поводок»: штраф для владельцев агрессивных собак в России увеличат до 50 тысяч, а для должностных лиц – до 200 тысяч. Поможет ли ужесточение мер защитить людей от нападения безнадзорных собак и самих животных от жестокости людей?

📼Ответ на эти вопросы пыталась найти наш корреспондент Болусуна Манджиева.

