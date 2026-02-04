Сегодня 97-летие отмечает жительница Элисты, ветеран Великой Отечественной войны Вера Колпаносова.

Она родилась 5 февраля 1929 года в Сталинградской области и в военные годы работала сверловщицей на заводе «Баррикады», выпускавшем зенитные орудия.

После Победы Вера Михайловна трудилась проводником в воинском вагоне, а позже — в торговле и сфере обслуживания в Калмыкии. За свой многолетний труд она награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и юбилейными наградами.

Руководитель аппарата администрации Элисты Илья Иванов поздравил именинницу, передав ей персональное поздравление от президента России Владимира Путина, и поблагодарил за вклад в Победу.

Фото: Город Элиста