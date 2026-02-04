5 февраля, 18:35
 -9 °C
91,11
76,91
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
5 февраля, 15:31
НовостиСобытие

Сегодня 97-летие отмечает жительница Элисты, ветеран Великой Отечественной войны Вера Колпаносова.

Сегодня 97-летие отмечает жительница Элисты, ветеран Великой Отечественной войны Вера Колпаносова.

Она родилась 5 февраля 1929 года в Сталинградской области и в военные годы работала сверловщицей на заводе «Баррикады», выпускавшем зенитные орудия.

После Победы Вера Михайловна трудилась проводником в воинском вагоне, а позже — в торговле и сфере обслуживания в Калмыкии. За свой многолетний труд она награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и юбилейными наградами.

Руководитель аппарата администрации Элисты Илья Иванов поздравил именинницу, передав ей персональное поздравление от президента России Владимира Путина, и поблагодарил за вклад в Победу.

Фото: Город Элиста

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия