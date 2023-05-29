Юный шахматист стал дважды чемпионом России по шахматам

В Костроме завершилось первенство по шахматам до 9 лет среди мальчиков и девочек. С Калмыкии было 4 участника.

В первенстве среди девочек уверенно выступила Левгеева Эльзята, набрав 7 очков из 11 возможных, она заняла 31 итоговое место из 170 участниц.

В первенстве среди мальчиков, Онкуров Джалсан с результатом 5,5 очков занял 201 место из 386 участников, Абушаев Иван и Даванов Петр, набрав по 4 очка заняли 308 и 328 места соответственно.

А Шогджиев Роман набрав 10 очков из 11 стал победителем первенства России. Он единственный в истории смог взять первенство России среди мальчиков до 9 лет дважды.

Фото: Школа шахмат Калмыкии