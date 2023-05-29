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31 мая, 07:32
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В Калмыкии ожидается ухудшение погодных условий

В Калмыкии ожидается ухудшение погодных условий

По данным Калмыцкого гидрометцентра, в период с 18-21 ч 31 мая, а также 01-02 июня на территории Республики Калмыкия ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-25 м/с.

В связи с этим, прогнозируется возникновение происшествий, связанных с порывами линий связи и электропередачи, повалом деревьев, обрушением слабозакрепленных конструкций, повреждением кровли зданий, нарушением систем жизнеобеспечения населения, с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, возможным повреждением цветущих косточковых культур.

Берегите себя и будьте осторожны!

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