️В Калмыкии аннулировали сделки директора дома-интерната с родственниками.

Прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что директор Элистинского дома-интерната для престарелых и инвалидов заключил 22 договора с индивидуальными предпринимателями, которые являлись его близкими родственниками. Общая сумма поставок товаров составила около двух миллионов рублей.

Прокуратура обратилась в суд с исками о признании сделок недействительными и взыскании полученных средств в пользу учреждения. Исковые требования удовлетворены и исполнены.