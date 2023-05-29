В Калмыкии задержан мужчина который находился в федеральном розыске за самовольное оставление места службы

Сотрудниками органов внутренних дел в ходе реализации оперативной информации на территории города Элисты задержан мужчина, находившийся в розыске.

Задержанным является 23-летний местный житель, которого разыскивали правоохранительные органы с начала марта текущего года.

В отношений мужчины было возбуждено уголовное дело по факту самовольного оставления части или места службы в Волгоградской области.

В настоящее время мужчине назначена подписка о невыезде. Задержанный передан инициатору розыска.

Сообщает пресс-служба МВД по Калмыкии.