31 мая, 11:29
В Калмыкии задержан мужчина который находился в федеральном розыске за самовольное оставление места службы
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Сотрудниками органов внутренних дел в ходе реализации оперативной информации на территории города Элисты задержан мужчина, находившийся в розыске.
Задержанным является 23-летний местный житель, которого разыскивали правоохранительные органы с начала марта текущего года.
В отношений мужчины было возбуждено уголовное дело по факту самовольного оставления части или места службы в Волгоградской области.
В настоящее время мужчине назначена подписка о невыезде. Задержанный передан инициатору розыска.
Сообщает пресс-служба МВД по Калмыкии.