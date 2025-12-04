5 декабря, 18:16
 4 °C
89,9
76,97
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
5 декабря, 15:03
НовостиСобытие

Ветераны СВО из Калмыкии примут участие во всероссийском форуме «Вместе победим 2025».

Ветераны СВО из Калмыкии примут участие во всероссийском форуме «Вместе победим 2025».

Мероприятие пройдёт 10 декабря в Москве, в Национальном центре «Россия». Республику представят кавалер трёх орденов Мужества Владимир Манджиев, а также Санал Убушиев, Святослав Эббеев и Арслан Одгаев.

На форуме соберутся около 1000 участников СВО из всех регионов страны. Мероприятие станет площадкой для диалога между ветеранами, представителями федеральных органов власти, общественных организаций и экспертов. Основная задача — обмен опытом и выработка мер по социальной адаптации и поддержке ветеранов и их семей.

«Герои должны активно участвовать в общественной жизни, на их примерах нужно воспитывать молодёжь», — отметила статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.

Фото: Защитники Отечества | Республика Калмыкия

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия