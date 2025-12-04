Сегодня — Всемирный день волонтера.

Он учрежден Владимиром Путиным в 2017 году. Считать его своим праздником может каждый, кто безвозмездно помогает обществу, не жалея сил и времени. Раньше волонтеры были помощниками во время проведения больших спортивных состязаний, а затем пришли на помощь в период коронавирусной инфекции. И сейчас у них важная миссия: по зову сердца оказывать поддержку землякам — участникам спецоперации, отправляя гуманитарный груз на передовую. Один из таких — студент КалмГУ Бата Сангаджиев, награжденный медалью «Волонтер России».

📼Подробнее в видеоматериале.