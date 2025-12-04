5 декабря, 18:16
 4 °C
89,9
76,97
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
5 декабря, 15:05
НовостиСобытие

Сегодня — Всемирный день волонтера.

Он учрежден Владимиром Путиным в 2017 году. Считать его своим праздником может каждый, кто безвозмездно помогает обществу, не жалея сил и времени. Раньше волонтеры были помощниками во время проведения больших спортивных состязаний, а затем пришли на помощь в период коронавирусной инфекции. И сейчас у них важная миссия: по зову сердца оказывать поддержку землякам — участникам спецоперации, отправляя гуманитарный груз на передовую. Один из таких — студент КалмГУ Бата Сангаджиев, награжденный медалью «Волонтер России».

📼Подробнее в видеоматериале.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия